Бонусы без депозита – лучшее предложение клуба Лавина

13 апреля 2021, 9:15

Относительно свежее и новое казино Лавина завоевало сердца игроков в 2020 году после своего появления. Пользователи получили в управление уникальные автоматы, могли воспользоваться оригинальными бонусами и дополнительными предложениями по программе лояльности. К тому же клуб работает по официально выданной лицензии, а это исключает любые проблемные моменты и ограничения относительно безопасности и надежности совершения финансовых транзакций.

Размеры бонусных поощрений

Сразу после регистрации каждый игрок получает 77 бесплатных вращений. Их необходимо отыграть согласно правилам, установленным администрацией. Этот бездепозитный бонус также может действовать только на конкретном игровом автомате. Вейджер небольшой, поэтому не составит труда выполнить отыгрыш и получить свои деньги для последующего вывода. В целом программа лояльности является неплохим дополнением к текущему депозиту каждого игрока. Есть несколько преимуществ сотрудничества с клубом Лавина в этом плане:

- получение дополнительных денег на баланс;

- награда за собственную активность;

- подарки к особенным и уникальным датам;

- ежедневные привилегии.

Главное быть активным, показывать, что игрок заинтересован и по итогу получать поощрения.

VIP-программа для пользователей

Лестница статусов является неплохим дополнением для игроков, которые постоянно играют и делают ставки. В зависимости от текущего конкретного статуса игроки вправе получить увеличенный кэшбек, отыгрыш без вейджера, а также возможность быстрее получать выплаты.

Дополнительно выдаются подарки на день рождения, а также возможность участвовать в закрытых акциях и турнирах. Соревнования никогда не будут ограничивать игроков в ставках, а наоборот помогут дополнительно зарабатывать и получать выплаты. Особый статус также обеспечит игрока индивидуальной поддержкой персонального менеджера.