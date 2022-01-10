Онлайн казино Украины с бездепозитным бонусом: как получить поощрение

10 января 2022, 9:45

Во многих онлайн-казино Украины можно играть на гривны, но без настоящих вложений. Эта возможность предоставляется новичкам, которые могут активировать бездепозитный бонус, полагающийся за регистрацию.

Чтобы получить подарок, клиенту придется выполнить ряд определенных условий.

Нюансы и особенности бездепозитов, о которых стоит знать украинским игрокам

Бездеп – бонусное поощрение от администрации азартного ресурса, предоставляемое игроку без реальных вложений. Достаточно создать учетную запись на сайте, чтобы воспользоваться подарком. Вариации бывают разные. Чаще всего гемблеру предлагают фриспины. Это свободные крутки в каком-либо автомате. Его выбирает руководство. Несколько реже посетителю предоставляется выбор из 2-4 видеослотов.

Иногда в украинских казино доступны денежные средства в качестве бездепа. Пользователю после выполнение ряда условий на бонусный баланс зачисляют около 300-500 UAH. Гривны сразу вывести нельзя, это запрещено правилами. Клиент обязан использовать выданные средства на ставки в автоматах. В большинстве случаев на сайте действуют запреты на некоторые азартные развлечения и/или производителей.

Бонус за регистрацию – поощрение для новых клиентов. Если на портале уже открыт счет, получить фриспины или гривны не выйдет. Многие пользователи пытаются обмануть администрацию, создают еще одну учетную запись. Но мошенников быстро выявляют. Служба безопасности постоянно контролирует создание дублей. Если будет установлено, что у гемблера несколько аккаунтов, заблокируют все.

Выигрыш с фриспинов или денежные средства подлежат отыгрышу. Вагер всегда разный. В лояльных клубах около х20-х30, в других же заведениях х50 и выше. Понятно, что с меньшим значением легче отыграться, поскольку требуется меньший финансовый оборот. Когда вейджеровые условия выполнены, остаток с бонусного баланса переходит на реальный счет. Как правило, на вывод можно поставить около 300-500 грн., не больше.

Но сразу формировать заявку на выплату нецелесообразно. Лучше полученные средства потратить на дальнейшую игру, чтобы сколотить стартовый капитал. Играя уже на реальные гривны, но по-прежнему без вложений, клиент ничем не ограничен – он может выбирать абсолютно любые эмуляторы, делать ставки желаемого размера и т.п. А после накопления достаточной суммы можно выводить прибыль.

Как получить вознаграждение без внесения гривен на счет

Чтобы получить бонус без денег, придется зарегистрироваться в казино Украины. Это простая процедура, занимающая не более минуты. Для выбора онлайн казино Украины с бездепозитным бонусом на сайте https://casinoukraine.com/bezdepozitnyj-bonus-v-onlajn-kazino/ информацию используйте. Лучшие предложения с выгодными поощрениями.

Алгоритм:

- Войти на сайт казино – с ПК или телефона.

- Нажать на кнопку "Регистрация".

- Заполнить форму личными данными.

- Согласиться участвовать в бонусной программе.

- Принять пользовательское соглашение.

- Подтвердить совершеннолетний возраст.

- Кликнуть по блоку "Зарегистрироваться".

После авторизации надо посетить личный кабинет. В нем находится анкета, которую надо заполнить персональными сведениями. Это важный момент – надо указывать реальную информацию. В противном случае клиент не сможет успешно пройти идентификацию, а без проверки личности не дадут вывести деньги.

Стандартное условие выдачи бездепозитного подарка – подтверждение email. На него приходит письмо от руководства, содержащее ссылку. По ней надо перейти. Некоторые порталы для гемблинга просят верифицировать телефон. Номер указывают в ЛК, запрашивают код. Набор цифр/букв поступает в СМС. Его вводят в профиле – в соответствующем окошке. После этого можно забирать поощрение за регистрацию.