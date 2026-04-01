1 апреля 2026, 11:45

Минобороны разрабатывает блокировку доступа к азартным играм для военных

При входе в игру система будет автоматически сверять данные в реестрах:

▪️ в реестре лиц, которым ограничен доступ к азартным играм;
▪️ в реестре военнослужащих.

Если ограничение подтверждается, доступ к игре будет заблокирован автоматически.

Организатор азартных игр не будет видеть, что речь идет именно о военном. Система будет передавать только факт ограничения — без персональных данных и без объяснения причин.


