Німеччина планує у січні розмістити Patriot на кордоні з Україною

15 января 2025, 10:45

У Польщі заявили, що сторони вже узгодили всі деталі. На кордоні з Україною розташоване летовище "Ясьонка" — ключовий порт для підтримки України.



“З січня цього року більшу роль у координації безпеки летовища “Ясьонка” в Ряшеві взяло НАТО, формуючи свою місію. І тут наші союзники заявили про свою готовність", — наголосив голова Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.