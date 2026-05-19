19 мая 2026, 8:45

Кожен п’ятий працівник у Європі регулярно працює у вихідні

Лідери за роботою у вихідні:

• Греція — 41%
• Боснія і Герцеговина — 33%
• Мальта, Кіпр і Північна Македонія — по 32%


Найрідше працюють у вихідні:

• Литва — 4%
• Угорщина — 7%
• Польща — 7,5%

Самозайняті та власники бізнесу працюють у вихідні значно частіше:

• 46% — серед підприємців
• 18,5% — серед найманих працівників

Найбільше робота у вихідні поширена у сфері послуг, торгівлі та сільському господарстві.

Паралельно Європа тестує 4-денний робочий тиждень. Польща вже запустила пілот зі скороченням робочого часу без зниження зарплат.


