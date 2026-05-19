Кожен п’ятий працівник у Європі регулярно працює у вихідні

19 мая 2026, 8:45

Лідери за роботою у вихідні:

• Греція — 41%

• Боснія і Герцеговина — 33%

• Мальта, Кіпр і Північна Македонія — по 32%

Найрідше працюють у вихідні:

• Литва — 4%

• Угорщина — 7%

• Польща — 7,5%



Самозайняті та власники бізнесу працюють у вихідні значно частіше:

• 46% — серед підприємців

• 18,5% — серед найманих працівників



Найбільше робота у вихідні поширена у сфері послуг, торгівлі та сільському господарстві.



Паралельно Європа тестує 4-денний робочий тиждень. Польща вже запустила пілот зі скороченням робочого часу без зниження зарплат.