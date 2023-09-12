12 сентября 2023, 9:45

Meta розробляє систему штучного інтелекту з відкритим кодом

Нова модель ШІ має допомогти компаніям робити сервіси, які створюють складні текстові та аналітичні вихідні дані. Компанія планує запустити модель системи у 2024 році.


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