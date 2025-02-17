Помер артдиректор легендарної Half-Life 2

17 февраля 2025, 14:15

Болгарський художник і артдиректор, який працював над відомими проєктами в ігровій індустрії Half-Life 2 і Dishonored Віктор Антонов помер у віці 53 років.

Інформацію підтвердив 5 лютого Марк Лейдлоу, колишній провідний сценарист Valve:Я не хотів говорити, поки не був упевнений, але сьогодні я дізнався, що Віктор Антонов, наш артдиректор HL2, помер. У мене немає подробиць. Тільки смуток.Антонов справив значний вплив на індустрію відеоігор. Він сформував візуальний стиль Half-Life 2, створивши похмурий, індустріальний вигляд Сіті 17. У Dishonored він розробив унікальну естетику, натхненну Лондоном і Парижем XIX століття, що зробило гру впізнаваною.Крім цих проєктів, Антонов брав участь у створенні таких ігрових світів, як Wolfenstein: The New Order і Prey. Його роботи вирізнялися атмосферністю, увагою до деталей і реалістичністю, ставши еталоном художнього оформлення в індустрії.