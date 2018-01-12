AMD презентовала новые чипы на CES2018

12 января 2018, 10:15

AMD представила подробный план выпуска новых продуктов и следующего поколения решений для высокопроизводительных вычислений и графических задач на специальном мероприятии в Лас-Вегасе, которое проводилось в преддверии открытия выставки CES 2018.

Вместе с первым настольным процессором Ryzen со встроенной графикой Radeon Vega, AMD также раскрыла подробности обо всей линейке мобильных APU Ryzen, включая новый Ryzen Pro и Ryzen 3, а также впервые продемонстрировала производительность грядущих процессоров Ryzen для настольных ПК 2-го поколения, изготавливаемых по технологии 12 нм, старт продаж которых ожидается в апреле. Что касается графики, AMD объявила о расширении семейства Vega, которое пополнилось новой видеокартой Radeon Vega Mobile. Также компания поделилась информацией о первом продукте, который будет производиться по технологии 7 нм — это будет GPU Radeon Vega, специально созданный для задач машинного обучения.



AMD CTO и старший вице-президент Марк Пейпермейстер рассказал о дорожной карте развития технологий компании AMD и для процессоров x86, и для графических архитектур.

Процессоры x86

Ядро Zen, которое в настоящее время используется в настольных и мобильных процессорах Ryzen, сегодня производится по технологии 14 нм и 12 нм, причем поставки 12 нм версий уже начались.

Дизайн «Zen 2» уже разработан, он улучшит отмеченную наградами архитектуру «Zen» сразу по нескольким направлениям.

Графические процессоры

В 2018 году AMD планирует расширить семейство своих продуктов «Vega», представив новый мобильный GPU Radeon Vega Mobile для ультратонких ноутбуков.

AMD планирует представить свой первый продукт, выпускаемый по технологии 7 нм на базе Radeon «Vega» специально для приложений машинного обучения.

Промышленное применение средств машинного обучения с библиотеками AMD MIOpen поддерживает типовые рабочие среды машинного обучения, такие как TensorFlow и Caffe на базе платформы ROCm Open eCosystem. Первая в отрасли полностью гетерогенная программная среда делает программирование высокопроизводительных вычислений и глубокого обучения проще вместе с AMD GPU.



Обновления клиентских решений

Cтарший вице-президент и руководитель подразделения вычислений и графики AMD Джим Андерсон рассказал о грядущем обновлении процессоров AMD для клиентских решений:

Первые поставки планируются 12 февраля 2018 года.