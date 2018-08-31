Самый легкий в мире 15-дюймовый ноутбук Acer оценен в 1099 евро

31 августа 2018, 12:15

В рамках выставки IFA2018, которая начнется завтра в Берлине, компания Acer анонсировала свой новый 15-дюймовый ноутбук - Swift 5.



Новинка позиционируется как самый легкий в мире 15-дюймовый ноутбук.

Индекс модели SF515-51T. Ее вес – 990 грамм. При этом аппарат получил металлический корпус.В основе - Intel Core восьмого поколения (Core i7-8565U и Core i5-8265U). Матрица экрана – IPS. Разрешение – Full HD. Объем оперативной памяти – до 16 ГБ. Твердотельный накопитель – до 1 ТБ.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов отмечена поддержка Wi-Fi (802.11ac) и Bluetooth 5.0 Еще есть два порта USB Type-A, один USB Type-C port, HDMI и разъём для наушников.Заявленная автономность на одном заряде аккумулятора – до 10 часов.Релиз новинки для Европы намечен на ноябрь. Цена – 1099 евро. В США устройство появится в январе по цене в $1100.