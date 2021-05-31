Gigabyte обновила мини-компьютеры Brix процессорами AMD Ryzen 5000U

31 мая 2021, 14:45

Компания Gigabyte анонсировала настольные компьютеры небольшого форм-фактора Brix модельного ряда 2021 года: продажи новинок начнутся в следующем квартале, а о цене будет объявлено позднее.

Устройства используют процессоры AMD Ryzen 5000U на архитектуре Zen 3 с графическим ускорителем Vega. Количество вычислительных ядер равно восьми, число одновременно обрабатываемых потоков инструкций — до 16.



Неттопы будут доступны в двух модификациях — Slim и Tall. Первая предусматривает установку твердотельного модуля типоразмера М.2, вторая — ещё и 2,5-дюймового накопителя.

Реализована поддержка беспроводной связи Wi-Fi 6E (802.11ax): этот стандарт предполагает выделение диапазона 6 ГГц для нелицензируемого использования в дополнение к полосам 2,4 и 5 ГГц.

Кроме того, говорится о наличии сетевого контроллера 2.5G Ethernet, двух интерфейсов HDMI, разъёмов USB Type-C и mini-DisplayPort. Наконец, отмечается, что мини-компьютеры будут комплектоваться оперативной памятью DDR4-3200.

(С) 3dnews.