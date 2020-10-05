GIGABYTE представляет BRIX PRO – коммерческие мини-ПК на Intel Core 11

5 октября 2020, 12:45

GIGABYTE представляет новейшие коммерческие сверхкомпактные вычислительные системы BRIX PRO.

В рамках специально организованного по такому случаю веб-семинара специалисты GIGABYTE отметили превосходную производительность изделия, которая обеспечивается процессорами Intel Core 11- поколения и новым графическим ядром Intel Iris Xe, а также подробно рассказала о тех преимуществах, которые клиенты могут извлечь от применения передовых технологий, в частности, встроенный контроллер Thunderbolt 4 и модуль Intel Wi-Fi 6, а также вывод изображения одновременно на 4 дисплея.



Развивая направление коммерческих вычислительных систем, GIGABYTE предлагает компактный мини-ПК BRIX PRO на базе процессоров Intel Core11-поколения с усовершенствованной интегрированной графикой Intel Iris Xe (кристаллы ЦП производятся по 10-нм технологии Intel ++ SuperFin), которые демонстрируют значительный прирост общей производительности и возросшее быстродействие видеоподсистемы, в частности, по сравнению с аналогичными решениями конкурентов. Компания GIGABYTE намерена предлагать клиентам представительную продуктовую линейку высокопроизводительных коммерческих мини-ПК BRIX PRO на базе процессоров Intel Core i7, i5 и i3. В отличие от других представленных на рынке продуктов схожего назначения, компактные ПК GIGABYTE BRIX PRO отличает высококачественная элементная база – залог безупречной работы изделий в условиях наступающей новой эры высокопроизводительных вычислений. Вне зависимости от условий окружающей среды, мини-ПК BRIX PRO способны обеспечить максимальное быстродействие, на фоне стабильной работы всех подсистем в течение всего жизненного цикла продукта.



В силу ограниченности объема корпуса, конструктив и внешний вид компактных ПК, в ряде случаев, теряют часть функционала и привлекательность имиджевой составляющей. Тем приятнее отметить, что благодаря усилиям команды разработчиков GIGABYTE, анонсированный коммерческий мини-ПК BRIX PRO обладает впечатляющим набором востребованных функций при объеме корпуса менее 1,2 литра. В отличие от схожих изделий конкурентов, оснащенных одним M.2-разъемом, дизайн линейки продуктов BRIX PRO предусматривает два M.2-разъема с прогрессивным интерфейсом PCIe 4.0. Быстродействие новых процессоров Intel Core 11-поколения в сочетании с преимуществами высокоскоростного протокола NVMe позволяют мини-ПК BRIX PRO демонстрировать производительность дисковой подсистемы в 3 раза превышающей аналогичные показатели изделий предыдущего поколения.



В активе новинки также прогрессивный интерфейс Thunderbolt 4 (исполнение разъема Type C), который обеспечивает пропускную способность канала до 40 Гбит/с, и предусматривает возможность вывода изображения на дисплеи в формате 5K / 60P. Актуальная спецификация интерфейса USB 4.0 предлагает наилучшее решение для пользователей, которым необходим высокоскоростной доступ к данным в рамках современных отраслевых стандартов. Средствами двух интегрированных сетевых Ethernet-контроллеров Intel 2.5GbE и 1GbE можно организовать эффективную работу в Сети с учетом особенностей и запросов конкретной коммерческой структуры, в частности назначить разграничение прав пользователей в рамках сетевой инфраструктуры Интернет/Интранет в целях эффективного и безопасного обмена данными. Функционирование мини-ПК в Сети можно варьировать в плане распределения ресурсов, если задействовать интегрированный высокоскоростной модуль Intel Wi-Fi 6 (пропускная способность до 2,4 Гбит/с), в этом контексте скорость работы в составе как проводной, так и беспроводной сети может быть увеличена.



Коммерческие мини-ПК GIGABYTE серии BRIX PRO оснащены 4 портами HDMI 2.0a, каждый из которых обеспечивает вывод изображения на дисплей в формате 4K (предусмотрена возможность одновременного подключения до 4 дисплеев). Теперь пользователи могут более гибко настраивать привычную рабочую среду с учетом повышенной производительности системы. Клиенты, которым необходимы сразу несколько мониторов на рабочем столе, могут выводить необходимую информацию в реальном времени в соответствии с поставленными задачами, при этом продуктивность и КПД таких сотрудников значительно возрастает. Рядовые пользователи смогут на практике оценить преимуществами новой видеоподсистемы Intel® Iris® Xe, в частности в приложениях для творчества и создания всевозможного визуального контента, в играх и развлечениях ранее недоступных на компактных ПК. По сравнению с графическим ядром предыдущего поколения, интегрированная графика Intel® Iris® Xe работает в 4 раза быстрее, убедительно демонстрируя новый уровень производительность видеоподсистемы.