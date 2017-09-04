Lenovo Miix 520 – гибридный планшет на базе Kaby Lake-R

4 сентября 2017, 12:15

Китайская компания Lenovo на выставке IFA2017 представила свой новый гибридный планшет – Miix520.

В основе новинки – процессора вплоть до Intel Core i7-8550U + до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ SSD.



Время автономной работы – до 7,5 часов.



Диагональ дисплея – 12,2 дюйма, а его разрешение 1920х1200 точек.



Что касается беспроводных модулей и интерфейсов, в этом плане известно о LTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.0, есть порты USB 3.0 Type-C и USB 3.0 и слоте SD.



Старт продаж намечен на ноябрь. Ориентировочный ценник - $900.