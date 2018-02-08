Компания Shuttle представила свой новый неттоп DL10J

8 февраля 2018, 13:45

Малоизвестная у нас компания Shuttle анонсировала свой новый компактный ПК - DL10J.



Габариты новинки – 190х165х43 мм.

В качестве аппаратной платформы «под капотом» чип Intel Celeron J4005, тактовая частота которого до 2,7 ГГц. Кроме того, здесь графика Intel UHD Graphics 600. Объем оперативной памяти – до 8 ГБ.Отдельно отмечается возможность установки 2,5-дюймового накопителя, обладающего интерфейсом SATA 3.0. Также можно добавить накопитель формата М.2.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов известно за Wi-Fi 802.11b/g/n, USB 2.0 и 3.0, а еще HDMI 2.0, DisplayPort и D-Sub.Работает новинка под управлением Windows 10 или Linux – на выбор покупателя.Дата релиза пока в точности не известна. Ориентировочная стоимость также не называется.