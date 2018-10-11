11 октября 2018, 12:15

Fujitsu Esprimo G558 – компактный неттоп с Windows 10

Японская Fujitsu анонсировала свой новый весьма компактный ПК - Esprimo G558.

Новинка работает под управлением Intel Core восьмого поколения.

Esprimo G558 получила корпус, габариты которого 146,9 × 164,5 × 36 мм. Его объем менее одного литра.

В основе - плата на  Intel H310 с графикой Intel UHD Graphics 610 или Intel UHD Graphics 630. Объем оперативной памяти 32 ГБ.

Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, «на борту» Wi-Fi и Bluetooth.

Работает устройство под управлением Windows 10.

Точная дата релиза и стоимость пока не называются.
Оцените новость:
  • 0 оценок