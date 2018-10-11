Fujitsu Esprimo G558 – компактный неттоп с Windows 10

11 октября 2018, 12:15

Японская Fujitsu анонсировала свой новый весьма компактный ПК - Esprimo G558.

Новинка работает под управлением Intel Core восьмого поколения.Esprimo G558 получила корпус, габариты которого 146,9 × 164,5 × 36 мм. Его объем менее одного литра.В основе - плата на Intel H310 с графикой Intel UHD Graphics 610 или Intel UHD Graphics 630. Объем оперативной памяти 32 ГБ.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, «на борту» Wi-Fi и Bluetooth.Работает устройство под управлением Windows 10.Точная дата релиза и стоимость пока не называются.