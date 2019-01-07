Ноутбук HP Chromebook 14 представлен на CES2019

7 января 2019, 13:45

В рамках выставки CES2019, компания HP анонсировала свой новый ноутбук - Chromebook 14 (модель db0020nr).

Новинка работает под управлением операционной системы Chrome OS.В качестве аппаратной платформы «под капотом» 2-ядерный процессор AMD A4-9120, работающий на частоте до 2,5 ГГц. Графика - AMD Radeon R4.Диагональ дисплея – 14 дюймов, а его разрешение HD. Чуть выше дисплея реализована WEB-камера HP TrueVision HD.Объем оперативной памяти – 4 ГБ, а встроенной пользовательской – 32 ГБ. Есть также возможность вставить карту microSD.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, «под капотом» Wi-Fi 802.11a/b/g/ac и Bluetooth 4.2, динамики B&O, по два порта USB 3.0 Gen 1 Type-C и USB 2.0.Заявленное время работы на одном заряде аккумулятора – до 9 часов.В продажу новинка поступит по цене от $270.