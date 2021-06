В lifecell завершилась программа стажировки студентов Jump into life:)

7 июня 2021, 9:15

Диджитал-оператор lifecell выпустил тринадцатый набор студентов, которые в течение 4 месяцев проходили обучение и приобретали практические навыки работы в компании.

lifecell как социально-ответственная компания уделяет много внимания развитию компетенций и практических навыков у молодых профессионалов. Именно поэтому уже 13 лет подряд приглашает студентов украинских вузов на обучение в различные дирекции компании.Jump into life:) ― это социально-образовательная программа lifecell, которая привлекает в технологическую телеком-отрасль талантливых украинских студентов, делающих первые шаги в своей профессиональной жизни. Цель программы ― дать возможность студентам приобрести профессиональные компетенции и опыт, а также научить их выполнять рабочие задачи. К тому же эта инициатива повышает престижность профильных технических специальностей и помогает преодолевать проблему отсутствия практических навыков и опыта работы у студентов и выпускников вузов.В этом учебном году программа Jump into life:) из-за пандемии проходила в онлайн-формате, начиная с собеседования и заканчивая финальным мероприятием. Преимуществом такого обучения стала дистанционность: не имело значения, в каких городах находились студент и его ментор ― каждый участник имел возможность получить практические навыки и знания независимо от своего местонахождения. С сентября по декабрь 2020 года на программу подалось около 200 студентов, среди которых после финального отбора продолжили обучение 22 студента. Через все этапы программы и отработку практических навыков прошли 17 молодых талантов, трое из которых уже получило предложение трудоустройства.Всего за годы существования этой инициативы уже более 400 будущих специалистов успешно прошло обучение в компании, а более 30% лучших выпускников стало частью команды lifecell. По состоянию на 2021 год 38 бывших «джамперов» продолжают работать и развивать свою профессиональную карьеру в нашей компании. Детальнее о Jump into life:) можно узнать по ссылке.Это не единственная доступная для студентов опция, потому что мобильный оператор также приглашает их на оплачиваемую стажировку. Кроме того, lifecell развивает знания и навыки учителей в программе «Upgrade yourself with lifecell» и реализовывает проект «lifecell университеты», в рамках которого открывает учебные телеком-лаборатории в технических вузах страны.