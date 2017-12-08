Vodafone назван одним из лучших работодателей Украины

8 декабря 2017, 10:15

Vodafone признан одним из лучших работодателей страны по результатам исследования рынка работодателей, проведенного HeadHunter Украина.

Как показал опрос, в котором приняли участие около 4,5 тысяч респондентов, самыми важными критериями при выборе компании-работодателя являются ее стабильность (назвали 69% опрошенных), корпоративная культура (40%) и социальная ответственность компании (34%).

«Мы в Vodafone Украина строим корпоративную культуру на основе доверия. Это означает, что мы честно заявляем, каких людей мы ждем к себе в компанию, а люди могут делать осознанный правильный выбор, приходя к нам работать. Наша задача, чтобы внутренние жизненные ценности наших сотрудников совпадали с ценностями компании, тогда люди долго остаются в нашем коллективе и эффективно работают на свою пользу и, соответственно, на пользу бизнеса. Мы строим компанию, в которой каждый может чувствовать себя самим собой. Это самое сложное, что компания может сделать, но самое правильное», – отметила директор по управлению персоналом Vodafone Украина Надежда Сиренко.

Подробнее познакомится с корпоративной жизнью компании Vodafone, которая задает тон рынку телекоммуникационных технологий и создает новые тренды в 80 странах мира, можно на новом карьерном сайте компании www.career.vodafone.ua. Здесь же можно найти полный перечень вакансий, а также связаться с виртуальным помощником, который позволяет соискателям быстро найти нужную вакансию, узнать о ней больше и связаться с рекрутером.