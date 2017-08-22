Виртуальный помощник рекрутера помогает пользователям Faceboook найти работу

22 августа 2017, 11:45

Теперь устроиться на работу в Vodafone Украина можно через Facebook.

Компания создала специальную страницу в сети Faceboook Vodafone UA Careers, на которой размещает информацию о горячих вакансиях. На странице работает виртуальный помощник, который позволяет соискателям быстро найти нужную вакансию, узнать о ней больше и связаться с рекрутером. Чтобы воспользоваться помощником, необходимо отправить личное сообщение странице.

«Мы постепенно интегрируем бизнес-процессы в digital-среду. Кроме того, что это добавляет эффективности бизнеса, мы становимся более удобными для клиентов. Запуск интерактивного HR-сервиса в Facebook частично автоматизирует функцию подбора персонала и упрощает для кандидата возможность попасть в компанию прямо со своего смартфона. Мне приятно признавать тот факт, что как работодатель Vodafone стал ближе для миллионов украинцев, зарегистрированных в Facebook», – комментирует директор по управлению персоналом Vodafone Украина Надежда Сиренко.

Связаться с виртуальным помощником также удобно на новом карьерном сайте компании www.career.vodafone.ua, где можно найти полный перечень вакансий и полезную информацию о корпоративной жизни в Vodafone Украины.

Сейчас у компании есть открытые вакансии в Киеве, Виннице, Львове и Днепре, на которые могут претендовать кандидаты со знаниями в области финансов, телекоммуникационных сетей, а также кандидаты с минимальным опытом и максимальным желанием профессионального развития в лучшем контакт-центре Европы. Список вакансий обновляется по мере появления новых предложений.



