Какие сервисы помогут в поиске работы?

26 апреля 2021, 18:30

Какой у вас алгоритм поиска работы?

Найти 20 вакансий, отправить всем одно резюме и надеяться, что вам хоть один ответит? Так поступает большинство людей, но есть способы улучшить этот процесс, чтобы вас пригласили на собеседование со всех 20 вакансий.

Все сводится к тому, какое резюме вы отправляете и пишите ли сопроводительный текст к нему.

Мы все привыкли пользоваться сервисами для поиска работы, они удобные - заполнил быстро информацию о себе по блокам встроенного резюме и отправил. Технологии упрощают нам жизнь.

Но вы знаете как выглядит ваше резюме, когда его открывает у себя на почте рекрутер? Оно выглядит не так уж и презентабельно. Ключевая информация не выделена и оно ничем не отличается от сотни других резюме.

Еще хуже дела обстоят если присылать файл в Word. Форматирование "слетает" и, как правило, такие резюме не структурированы и оформлены плохо, даже по меркам документации.

Что может помочь в этой ситуации?

Прежде всего, никогда не присылайте резюме в формате docx - только PDF.

Используйте онлайн конструкторы и шаблоны резюме, чтобы ваше CV выглядело профессионально. Суть в том, что если вы не дизайнер, то вам будет сложно сделать визуально презентабельное и хорошо структурированное резюме в простом текстовом редакторе. А с шаблоном это не проблема - просто вносите информацию в определенные блоки шаблона и качественное резюме готово к отправке.

Если вы знаете английский, то сможете воспользоваться сервисами Indeed и Novoresume. Можно далеко не ходить, команда украинских разработчиков создала сервис для резюме. В этом онлайн конструкторе резюме можно воспользоватся десятком шаблонов, а так же взять за основу уже готовый образец резюме для вашей професии. Там же можно найти много советов по созданию сильного резюме - не пренебрегайте ими, с резюме не все так очевидно. Вы даже не представляете, как много плохо составленных резюме видят рекрутеры каждый день.

Еще один важный момент в поиске работы - писать сопроводительные письма. Очень многие ими пренебрегают, полагая, что сопроводительные письма писали разве что динозавры, а в 2021 году они не нужны. Это заблуждение. Каждый раз, отправляя резюме, пишите в письме чем вас заинтересовала конкретная вакансия и какой у вас есть релевантный опыт. Это выделит вас среди претендентов и подчеркнет что вы подходите для работы. Рекрутер с большей вероятностью пригласит вас на собеседование.