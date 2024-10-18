В "Дії" уже можно записаться в Армию дронов без ТЦК и ВЛК

Это напоминает поиск работы на сайте с вакансиями. В приложении можно выбрать бригаду или подразделение и подать туда заявку.
Дальше она летит на рассмотрение, и по результатам вас пригласят на собеседование в подразделение, рассказал глава Минцифры Михаил Федоров.
Среди вакансий — все, что связано с дронами — оператор БпЛА, инженер, член ремонтной бригады. Пригодность к службе подтверждается самостоятельно, в один клик, еще на этапе подачи заявления.
Как это работает:
Обновите приложение "Дія".
Нажмите Сервисы: Вступить в Армию дронов.
Выберите специальность.