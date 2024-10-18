В "Дії" уже можно записаться в Армию дронов без ТЦК и ВЛК

18 октября 2024, 8:45

Это напоминает поиск работы на сайте с вакансиями. В приложении можно выбрать бригаду или подразделение и подать туда заявку.

Дальше она летит на рассмотрение, и по результатам вас пригласят на собеседование в подразделение, рассказал глава Минцифры Михаил Федоров.Среди вакансий — все, что связано с дронами — оператор БпЛА, инженер, член ремонтной бригады. Пригодность к службе подтверждается самостоятельно, в один клик, еще на этапе подачи заявления.Как это работает:

Обновите приложение "Дія".

Нажмите Сервисы: Вступить в Армию дронов.

Выберите специальность.