18 октября 2024, 8:45

В "Дії" уже можно записаться в Армию дронов без ТЦК и ВЛК

Это напоминает поиск работы на сайте с вакансиями. В приложении можно выбрать бригаду или подразделение и подать туда заявку.

Дальше она летит на рассмотрение, и по результатам вас пригласят на собеседование в подразделение, рассказал глава Минцифры Михаил Федоров.

Среди вакансий — все, что связано с дронами — оператор БпЛА, инженер, член ремонтной бригады. Пригодность к службе подтверждается самостоятельно, в один клик, еще на этапе подачи заявления.

Как это работает:

Обновите приложение "Дія".
Нажмите Сервисы: Вступить в Армию дронов.
Выберите специальность.


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