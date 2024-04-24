У польських школах з 1 вересня 2024 року відновлять стоматологічні огляди

24 апреля 2024, 8:45

Міністерка охорони здоров’я Польщі Ізабела Лещина уточнила, що стоматологічні кабінети з’являться не в усіх школах.



“Я не думаю, що уряд обіцяв кожній школі окремий стоматологічний кабінет. Стоматологічну допомогу дітям – так, але ми не будемо її надавати таким чином, щоб у кожній школі був свій кабінет. Це нереально”, – відповіла міністерка.