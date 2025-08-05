“моЄ” — безкоштовний доступ до офіційної інформації про твою землю

5 августа 2025, 11:45

Українська агро-IT компанія Feodal створила застосунок “моЄ — це простий і надійний спосіб отримати офіційну інформацію про свою земельну ділянку з державних реєстрів (ДЗК та ДРРПНМ).



Просто авторизуйся — і побачиш усі свої ділянки без витягів і черг.

У застосунку ти зможеш:перевірити кадастровий номер, площу, межі, цільове призначення;дізнатись, чи зареєстрована ділянка у реєстрі речових прав;побачити, хто користується твоєю землею і коли закінчується договір оренди;контролювати всі свої земельні ділянки в одному місці;контролювати свій портфель інвестора.Також в "моЄ" доступна нова функція “ЗАМІНОВАНО”.Якщо твоя ділянка розташована на деокупованій території — “моЄ” покаже, чи вона:у зоні підтвердженої мінної небезпеки,у зоні ймовірного забруднення.