“моЄ” — безкоштовний доступ до офіційної інформації про твою землю

Українська агро-IT компанія Feodal створила застосунок “моЄ — це простий і надійний спосіб отримати офіційну інформацію про свою земельну ділянку з державних реєстрів (ДЗК та ДРРПНМ).
Просто авторизуйся — і побачиш усі свої ділянки без витягів і черг.
У застосунку ти зможеш:
перевірити кадастровий номер, площу, межі, цільове призначення;
дізнатись, чи зареєстрована ділянка у реєстрі речових прав;
побачити, хто користується твоєю землею і коли закінчується договір оренди;
контролювати всі свої земельні ділянки в одному місці;
контролювати свій портфель інвестора.
Також в "моЄ" доступна нова функція “ЗАМІНОВАНО”.
Якщо твоя ділянка розташована на деокупованій території — “моЄ” покаже, чи вона:
у зоні підтвердженої мінної небезпеки,
у зоні ймовірного забруднення.