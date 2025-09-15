Україна запустила нові поїзди до Європи без пересадок

З Ужгорода стартували прямі рейси до Братислави, Будапешта та Відня.
280 пасажирів вже тестують нове швидке та комфортне сполучення. Це стало можливим завдяки будівництву колії європейського стандарту - вперше за часів незалежності України - між Чопом та Ужгородом.
Розклад руху:
№961/618 Ужгород - Братислава (щодня)
№146 Ужгород - Будапешт - Відень (щодня)
Окремо з 12 вересня стартував новий маршрут №644/647 євроколією: Захонь - Берегове - Боржава. Він напряму поєднає Берегове із залізничним вузлом у Захоні, звідки відправляються поїзди по всій Угорщині.