Україна запустила нові поїзди до Європи без пересадок

15 сентября 2025, 10:15

З Ужгорода стартували прямі рейси до Братислави, Будапешта та Відня.

280 пасажирів вже тестують нове швидке та комфортне сполучення. Це стало можливим завдяки будівництву колії європейського стандарту - вперше за часів незалежності України - між Чопом та Ужгородом.Розклад руху:

№961/618 Ужгород - Братислава (щодня)

№146 Ужгород - Будапешт - Відень (щодня)



Окремо з 12 вересня стартував новий маршрут №644/647 євроколією: Захонь - Берегове - Боржава. Він напряму поєднає Берегове із залізничним вузлом у Захоні, звідки відправляються поїзди по всій Угорщині.