Укрпошта збільшить суму дивідендів та допомоги державі до понад 100 млн грн

21 июня 2022, 14:15

За даними міжнародного аудиту фінансової звітності, який вперше проводився в новій ERP-системі, чистий дохід національного поштового оператора за 2021 рік становить 11,2 млрд грн, що на 22% більше із 2020 роком, коли Укрпошта отримала 9,18 млрд грн чистого доходу.



Чистий прибуток Укрпошти за 2021 рік склав 183,6 млн грн. Із нього Укрпошта достроково у кінці березня сплатила до держбюджету дивідендів на суму 48,6 млн грн і додатково перерахує ще 6,5 млн грн до кінця червня 2022 року. Таким чином дивіденди, сплачені Укрпоштою, складуть 55 млн грн або 30% від суми чистого прибутку. Ще понад 48 млн грн Укрпошта під час воєнних дій витратила на надання послуг із безкоштовної евакуації підприємств, доставки гуманітарної допомоги та виплат переселенцям.





Збільшення чистого доходу минулого року відбулося за рахунок зростання посилкового бізнесу. Так, за 2021 рік доходи від доставки внутрішніх та міжнародних відправлень збільшилися на 44,5%, а доходи від платежів зросли на 31%, переказів — на 10%. Загалом за останніх 5 років національний поштовий оператор збільшив чистий дохід удвічі із середнім щорічним приростом 20%. Не виключенням також став і 2021 рік, в якому компанія зберегла приріст доходу у 22% порівняно з 2020 роком.



Крім того, попри складну економічну ситуацію, Укрпошта виконує свої фінансові зобов'язання, зокрема, в травні 2022 року погасила облігації у сумі 74 млн грн разом із відсотками.



"Укрпошта продовжує бути надійним партнером і для держави, і для своїх клієнтів. Ми виконуємо всі поставлені державою завдання, а завдяки прибутку, отриманому в 2021 році, маємо можливість впевнено проходити перші місяці війни. Так само як і завдяки інвестиціям в нові технології, зокрема в систему ERP українських виробників, цінність яких особливо гостро стала відчутною в період війни. Цього року міжнародний аудит фінзвітності вперше у компанії проводився у цифровому форматі. Успішне переведення всього документообігу онлайн дає можливість ефективно працювати в умовах воєнного стану. Ми проводимо усі закупівлі, відслідковуємо усі розрахунки з контрагентами і залишки на складах в режимі реального часу. Коли 70% бізнес-процесів переведено у цифровий формат, це дозволяє системно управляти компанією", - відзначив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.



Як і минулого року, міжнародний аудит фінансової звітності Укрпошти за 2021 рік відповідно до міжнародних стандартів аудиту провела одна із 10 найвідоміших світових мереж незалежних аудиторських та консалтингових компаній Baker Tilly.



Міжнародний аудит 2021 року є першим, проведеним на основі цифрових даних, зібраних в ERP-системі. Укрпошта в рекордні строки – 9 місяців замість 2 років перевела у цифровий формат 70% бізнес-процесів, створені єдині методики, регламенти, на які перейшли всі філії та напрямки. На кінець першого етапу в рамках однієї платформи із єдиними наскрізними бізнес-процесами працюють всі 26 регіональних філій, близько 6000 співробітників Укрпошти.



Як раніше повідомлялося, у березні 2021 року Укрпошта та IT-Enterprise уклали договір про впровадження ERP-системи.