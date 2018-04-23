Решение Eaton UPS-as-a-Reserve будет использовано в энергосистеме Швеции

23 апреля 2018, 13:15

Компания Eaton, осуществляющая деятельность в области управления энергией, объявила о первом пилотном проекте с использованием нового решения UPS-as- a-Reserve (UPSaaR).

Шведская компания - оператор электрических сетей - Svenska kraftnät выбрала решения Spring от компании Fortum, ведущего поставщика энергии в странах Северной Европы и Балтии, и UPSaaR от Eaton для проекта по балансированию энергосистемы Швеции.



Технология UPSaaR от Eaton, представленная в конце 2017 года, является первой подобной технологией в индустрии дата-центров и обеспечивает окупаемость инвестиций в ИБП, а также помогает энергетическим компаниям сбалансировать потребление электроэнергии. Технология позволяет операторам дата-центров немедленно реагировать на изменения в потреблении мощности на уровне энергосети, поддерживать частоты в пределах допустимых границ и таким образом предупреждать сбои в подаче электроэнергии. Это важный шаг в создании более экологически чистой энергетической системы, поскольку процесс производства возобновляемой энергии сложнее прогнозировать и это затрудняет балансировку поставок электроэнергии.



Компания Svenska kraftnät выбрала данное решение для своего пилотного проекта по созданию накопителя энергии для регулирования энергопотребления. В начале первого квартала 2018 года компания Fortum обеспечила 0,1 МВт мощности ИБП для резервного накопителя энергии с регулированием частоты компании Svenska kraftnät. Данный резервный накопитель незамедлительно и автоматически приводится в действие при снижении частоты электросети.



«Компания Svenska kraftnät признала преимущества решения UPS-as-a-Reserve от Eaton для стабилизации энергосистемы», — заявил Юсси Виерсало (Jussi Vihersalo), руководитель отдела по развитию бизнеса Eaton. «Швеция использует передовые технологии в сфере возобновляемых источников энергии, и мы убеждены, что это та модель, которую в ближайшие несколько месяцев примут другие страны и компании. Для отрасли эта технология означает следующее: операторы ЦОД во всем регионе смогут продавать неиспользованную энергию из своих систем энергоснабжения обратно на рынок».



Решение UPSaaR от Eaton дает операторам дата-центров возможность взаимодействовать с поставщиками энергии и мгновенно снижать свой уровень потребления мощности и даже возвращать энергию обратно в сеть. Дата-центр может получать по 50 000 евро в год за МВт электроэнергии, переданной в электросеть.



Компания Eaton является спонсором первой конференции DCD Energy Smart, которая прошла 13 марта в Стокгольме. На этом мероприятии собрались представители компаний в энергетической отрасли и отрасли цифровой инфраструктуры. В рамках данной конференции Eaton и Fortum представили свой ключевой тезис — «Green Money in Grey Spaces» (Экологически чистая прибыль в условиях неопределенной обстановки) — о том, как ИБП могут действовать в качестве виртуальных электростанций и обеспечивать дополнительные доходы для дата-центров.