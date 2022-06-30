Вышло обновление Teltonika RutOS 7.02

30 июня 2022, 21:36

Компания Teltonika объявила об анонсе новой версии операционной системы RutOS - 7.02.

Что изменилось?

На сегодня уже ни для кого не секрет, что никакие другие преимущества сетевого оборудования не имеют значения в случае нарушения безопасности. Соответственно потому компания особое внимание уделяет обеспечению защиты своих устройств от внешних угроз. Для этого периодически привлекаются сторонние эксперты для проведения тестов на безопасность и уязвимости сети. В результате последних тестов были исправлены несколько самых последних CVE и обновлены некоторые службы для повышения их безопасности. Кроме того, производитель обновил многочисленные пакеты до последних версий.

Отдельно проработаны обновления для SNMP (Простой протокол управления сетью). Многие из клиентов Teltonika используют этот протокол для удаленного мониторинга своих решений, и производитель со своей стороны расширил его возможности с помощью новейшего обновления. Так, были добавлены несколько параметров мобильной секции, включая счетчики загрузки/выгрузки данных и мобильный IP-адрес.

Протокол туннелирования уровня 2 версии 3 (L2TPv3) позволяет туннелировать кадры второго уровня «точка-точка» по IP-сети. Основное преимущество L2TPv3 по сравнению с другими технологиями L2VPN заключается в том, что для этого требуется только базовое IP-соединение между маршрутизаторами. Никаких дополнительных протоколов или инкапсуляции MPLS не требуется.

Хорошая новость заключается в том, что теперь он может читать более длинные IP-адреса благодаря поддержке IPv6. Этот новейший протокол IP-коммуникаций позволяет идентифицировать интеллектуальные устройства в сетях и маршрутизировать трафик, относящийся к 128-битным адресам.

Кроме того, стандарт IPv6 дает и другие преимущества по сравнению с почти исчерпавшим себя IPv4. Например, он допускает иерархическое распределение адресов для целей агрегации маршрутов и уменьшает расширение таблиц маршрутизации. В IPv6 адресация упрощается и оптимизируется для предоставления услуг.

Компании, занимающиеся решениями для отслеживания транспортных средств, хорошо знакомы с трекерами Teltonika Telematics. В прошлом году Telematics расширила ассортимент своей продукции, представив два новых аксессуара, которые позволяют контролировать еще больше параметров. Они включают в себя передатчик идентификационного радиосигнала EYE Beacon и EYE Sensor, которые дополнительно могут регистрировать различные показатели, такие как температура, влажность, ускорение и изменения напряженности магнитного поля.

В очередной раз, по многочисленным просьбам клиентов Teltonika, разработчики компании решили добавить поддержку TACACS+ в RutOS с последним обновлением. Этот легко адаптируемый протокол безопасности является отличной альтернативой RADIUS.

Разработанный с учетом растущих потребностей рынка сетевой безопасности, он будет масштабироваться вместе с растущей сетью клиентов. Тройная структура A лучше всего описывает архитектуру этого протокола: аутентификация, авторизация и учет (AAA).

TACACS+ будет охватывать ваши безопасные настройки точки доступа, безопасный вход в Интернет и управление пользователями, подключающимися к маршрутизатору через удаленный сервер.