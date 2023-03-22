22 марта 2023, 13:15

Украина использует одноразовые дроны от компании SYPAQ

Дрон способен нести на себе от 3кг до 5кг полезного груза. Дальность полёта в зависимости от нагрузки составляет 40-120км, — The Australian.


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