16 августа 2024, 13:45

Украинскому морскому коридору — год

"Мы уже прошли рубеж в 60 млн тонн, 2,3 тыс. судов, которые воспользовались этим коридором только по морю. Хотя это не единственное направление, по которому суда ходят. И да, это ежедневная работа по обеспечению безопасности — как противоминная, так и противодиверсионная и других видов. Это и работа соответствующих структур, которые должны все это осматривать, сопровождать", — сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

