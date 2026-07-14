За даними FT, у першій половині 2026 року європейські країни імпортували рекордну кількість зрідженого природного газу з російського проекту "Ямал СПГ".
Закупівлі досягли 9,89 мільйонів тонн, що на 18% більше, ніж за аналогічний період торік. За оцінками Urgewald, витрати Європи могли сягнути 6 мільярдів євро.
14 июля 2026, 9:45
Європа збільшила імпорт СПГ з Росії перед забороною
За даними FT, у першій половині 2026 року європейські країни імпортували рекордну кількість зрідженого природного газу з російського проекту "Ямал СПГ".
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