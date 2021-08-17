"Сименс" приобретает Sqills, ведущего поставщика ПО для ЖД

Данное приобретение продвигает стратегию «Сименс» по увеличению доступности, пропускной способности и использования общественного транспорта.
Sqills дополнит портфель программного обеспечения «Сименс Мобильность» для предоставления клиентам предложений MaaS (мобильность как услуга). Приобретение полностью отвечает стратегии роста «Сименс» в области цифровых технологий и программного обеспечения, а также поддерживает амбиции «Сименс» по выходу на быстрорастущие смежные рынки и расширению деятельности и соответствует критериям приобретения компании.
«Сименс Мобильность» подписала обязывающее соглашение о приобретении компании Sqills со штаб-квартирой в Нидерландах, ведущего поставщика программного обеспечения для облачной инвентаризации, бронирования и продажи билетов для операторов общественного транспорта по всему миру. Компания Sqills разработала «S3 Passenger» – выдающуюся и масштабируемую платформу, которая позволяет операторам железнодорожного и автобусного транспорта заменить свои устаревшие системы бронирования современной онлайн-системой, увеличивающей использование и доступность пассажирских перевозок. Эта технология добавляет важное цифровое решение к портфелю программного обеспечения «Сименс Мобильность» и расширяет его возможности по предоставлению продуктов и услуг, которые помогают повысить общее использование и удобство общественного транспорта. Согласованная цена покупки составляет 550 миллионов евро плюс прибыль.
«Приобретение Sqills – прекрасный пример того, как «Сименс» объединяет реальный и цифровой миры, чтобы расширить возможности своих клиентов в их преобразовании. В то же время Sqills поддерживает наш собственный путь роста цифровых услуг и является отличным примером применения наших критериев распределения капитала посредством целевых приобретений. Это также идеально соответствует нашему недавно объявленному стремлению генерировать постоянный доход с помощью устойчивых бизнес-моделей, таких как «программное обеспечение как услуга», – поделился Президент и Председатель Правления «Сименс АГ» Роланд Буш.
«Чтобы значительно увеличить количество пассажиров на железнодорожном транспорте и достичь климатических целей к 2030 году, нам необходимо представить пассажирам более оптимизированный процесс, который позволит им легко определять и использовать все предлагаемые железнодорожные услуги. Приобретение Sqills и его простая в реализации платформа SaaS для инвентаризации, бронирования и продажи билетов дает нам возможность добиться именно этого. Более того, сочетание платформы бронирования Sqills и решений Hacon предоставляет операторам комплексное предложение по управлению ключевыми процессами перемещения, включая поиск поездок и управление доходами», – сказал Михаэль Петер, президент «Сименс Мобильность».
«Присоединение к растущему портфелю бизнеса и программного обеспечения «Сименс Мобильности» для интермодальных перевозок и поездок с пересадками – это прекрасная возможность, которая позволяет Sqills продвигать свои планы по расширению за пределы Европы в Азиатско-Тихоокеанский регион и Америку, а также ее постоянные инвестиции в команду, продукт и существующие долгосрочные отношения с операторами. Вместе с таким сильным и надежным международным партнером, как «Сименс Мобильность», мы будем еще лучше оснащены для развития бизнеса программного обеспечения для мобильных устройств и оптимизации железнодорожных и автобусных перевозок в глобальном масштабе с местным представительством», – сказал Барт ван Мюнстер, член совета директоров и сооснователь Sqills.
Приобретение Sqills является одним из последних примеров приверженности «Сименс Мобильность» к развитию своего портфеля программного обеспечения для цифровых интермодальных перевозок и мобильных решений для пересадок. Вместе с Hacon, eos.uptrade, Bytemark и Padam Mobility, S3 Passenger от Sqills станет частью взаимосвязанного портфеля программного обеспечения, объединяющего широкий спектр услуг для общественного транспорта. Кроме того, с помощью программного обеспечения для планирования поездок Hacon и MaaS компания «Сименс Мобильность» теперь может предоставить операторам улучшенное предложение SaaS для управления их основными процессами. Кроме того, с растущей либерализацией рынка железнодорожных операторов это будет иметь решающее значение, поскольку заказчики все чаще ищут конкурентоспособные решения в области мобильности, которые помогут им лучше обслуживать пассажиров.
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