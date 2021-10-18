"Сименс Мобильность" модернизирует важнейший сортировочный узел Швейцарии

18 октября 2021, 12:15

Компания «Сименс Мобильность» получила от Швейцарских федеральных железных дорог (SBB) контракт на модернизацию станции Лимматталь – крупнейшей и важнейшей сортировочной станции в Швейцарии.



Договор предполагает частичную реконструкцию техники и горочной автоматической централизации, а также замену пружинно-гидравлических замедлителей.

Станция Лимматталь Швейцарской федеральной железной дороги – центральный узел повагонных перевозок в Швейцарии. Она перерабатывает до 5500 вагонов в сутки, а пик составляет 330 вагонов в час. Станция располагает 18 путями в парке прибытия, 64 подгорочными путями и двумя путями надвига, что дает возможность осуществлять параллельный роспуск. Горка оборудована тремя тормозными позициями и подтягивателями вагонов на всех подгорочных путях. Надвиг осуществляется автоматически локомотивами, управляемыми по радио.Горка Лимматталь – это автоматизированная и высокопроизводительная сортировочная система с высокой степенью технической готовности, поэтому для ее бесперебойной работы требуется самое современное оборудование. Система MSR32, за модернизацию которой возьмется «Сименс Мобильность», используется здесь с 1999 года. За время ее работы было ни одного схода, а уход вагонов на незапланированные для них пути происходил крайне редко. Кроме того, система позволяет избежать нагонов и боковых наездов при роспуске.Модернизированная MSR32 уже неоднократно и успешно применялась на железных дорогах Швейцарии. За последнее десятилетие SBB и «Сименс Мобильность» успешно запустили горочные системы на сортировочных станциях Базель 1 (2012 и 2013 годы) и Базель 2 (2020 год). Другие швейцарские сортировочные станции, такие как Лозанна, Букс и Кьяссо, также оснащены решениями «Сименс Мобильность».«Сименс Мобильность» берет на себя реконструкцию автоматического управления роспуском, которое включает:Горочную автоматическую централизацию, в том числе быстродействующие стрелочные приводы и систему автоматического регулирования скоростиИнтегрированное дистанционное управление локомотивом по радиоБалочные пружинно-гидравлические вагонные 21-ступенчатые замедлителиПодтягиватели вагонов на всех 64 подгорочных путяхСистема управления роспуском подключена к центральной диспетчерской системе через локальный интерфейсный компьютер – эта диспетчерская также будет модернизирована, что позволит довести уровень оборудования до новейших технических стандартов. Не позднее 2024 года система будет соответствовать всем требованиям современных грузоперевозок, при этом на протяжении всего процесса модернизации работа сортировочной станции Лимматталь не будет прерываться.Еще один вызов, который предстоит принять «Сименс Мобильность» – чрезвычайно короткое время реконструкции двух ключевых подсистем. На работу с замедлителями первых тормозных позиций отведено только 96 часов во время пасхальных праздников в 2025 и 2026 гг. Чтобы справиться с этой задачей, компания уже сейчас тщательно продумывает логистику на стройплощадке.Первый этап реконструкции планируется завершить в 2026 году.