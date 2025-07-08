Зумеры всё чаще используют ChatGPT для учёбы

97% делают с его помощью домашку, пишут сочинения и даже поступают в колледжи, сообщают учёные.
Эксперты не видят проблемы и советуют активнее делегировать задачи ИИ.
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