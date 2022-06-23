Seeton посилює команду напряму серверних рішень та систем зберігання даних

23 июня 2022, 10:15

Компанія Seeton, незважаючи на військовий стан у країні, продовжує неухильно дотримуватися нової стратегії, про яку заявила наприкінці 2021 року.

З метою реалізації прийнятої стратегії цього року було зроблено наступний важливий крок стосовно інвестицій у розвиток компетенцій. Так, Seeton суттєво розширила команду напряму серверних рішень та систем зберігання даних. Оновлена ​​команда готова комплексно вирішувати завдання побудови надійної, катастрофостійкої, гібридної ІТ-інфраструктури, що відповідає всім стандартам ринку інформаційних технологій.

Пріоритет напряму обумовлений прагненням кожного підприємства максимізувати віддачу від вкладених у ІТ інфраструктуру коштів: перейти на більш високопродуктивні інтегровані рішення, програмно-визначену інфраструктуру, консолідувати ресурси та/або змінити модель використання на гібридну або хмарну.

Компетенції та досвід нової команди включають:

Сервери та системи зберігання даних;

Технології віртуалізації;

Системи резервного копіювання;

Гібридні хмарні рішення;

Корпоративне клієнтське обладнання;

Апаратно- та програмно-визначені мережі ЦОД.

А також, команда повністю забезпечує підбір та конфігурування, імплементацію та налаштування, супровід та обслуговування рішень, що були впроваджені.

"Експертиза та можливості команди напряму серверних рішень та систем зберігання даних дозволяють аналізувати, прогнозувати, планувати та реалізовувати складні ІТ-проекти з урахуванням нинішніх та майбутніх потреб компаній. Це можливо завдяки високому рівню та повному набору необхідних компетенцій фахівців напряму, багаторічній експертизі команди у складних проектах у різних галузях економіки, мультивендорному підходу до реалізації завдань та як наслідок, гнучкості при розробці рішень", - говорить Павло Ярмак, керівник напряму серверних рішень та систем зберігання даних технічного департаменту Seeton.

Політика мультивендорності дозволяє нашим спеціалістам пропонувати спектр інфраструктурних рішень, поєднуючи різні технології, що приносить замовнику максимальний ефект від впровадження у рамках його інфраструктури. На даний момент нашими стратегічними партнерами у цьому напрямку є такі світові виробники: Cisco, Dell Technologies, HPE, IBM, Nakivo, Nutanix, Oracle, Veritas Technologies, VMware та інші.

"У цей непростий час ми продовжуємо виконувати свої зобов'язання перед клієнтами, а також фокусуємо свої інвестиції на майбутньому, розвиваючи експертизу та компетенції, у тому числі залучаючи до компанії топ-фахівців ринку. Нинішнє розширення команди фахівців у галузі серверних рішень та систем зберігання даних – це відповідь на запит ринку та, в першу чергу, наших клієнтів та партнерів, які давно хотіли бачити у нас центр компетенцій у даному напрямку. Упевнені, що з посиленою експертизою в цьому напрямку ми зможемо вирішити навіть найскладніші та нестандартні завдання наших клієнтів" - зазначив Андрій Клюшніченко, технічний директор компанії Seeton.

Нагадаємо, що вже понад 20 років Seeton є одним з лідерів ринку системної інтеграції та експертом у телекомунікаційних проектах. Аналіз проектної діяльності компанії показав, що розширена команда готова запропонувати свій досвід та впроваджувати рішення будь-якого рівня та масштабу для більшості галузей економіки: фінанси, ритейл, енергетика, промисловість, державний сектор та інші.

Завжди на зв'язку для забезпечення безперервності вашого бізнесу:

sales@seeton.pro