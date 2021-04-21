Владелец IKEA потратит €4 млрд на развитие проектов зелёной энергетики

21 апреля 2021, 12:45

Холдинговая компания Ingka Group, владеющая большинством магазинов IKEA, объявила о выделении €4 млрд (приблизительно $4,8 млрд) для инвестирования в проекты, связанные с ветряными и солнечными источниками энергии, зарядными станциями для электрокаров и др.

Озвученная сумма будет распределена между разными проектами в области зелёной энергетики до 2030 года.



Источник отмечает, что Ingka за последнее десятилетие инвестировала €2,5 млрд в развитие проектов, связанных с ветряной и солнечной энергетикой. В начале этого года компания объявила, что объём электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников, превышает уровень расхода магазинами и складами. Новые инвестиции в размере €4 млрд знаменуют следующий шаг на пути к тому, чтобы полностью перейти на использование возобновляемых источников энергии.



«Инвестиции будут сосредоточены на развитии проектов в сферах ветряной и солнечной энергетики в новых странах. Компания также рассмотрит возможность инвестирования в новых направлениях, таких как хранение энергии, разработка водородного топлива и инфраструктура для зарядных станций», — говорится в сообщении компании.



Генеральный директор Ingka Джеспер Бродин (Jesper Brodin) заявил о том, что в первую очередь компания намерена инвестировать в солнечные и ветряные фермы в Китае, Индии и Австралии. При этом часть средств пойдёт на увеличение количества зарядных станций для электрокаров на парковках IKEA. Также было сказано о том, что на данный момент внимание компании не привлекли какие-либо проекты, связанные с накоплением энергии и водородным топливом.



Стоит отметить, что ранее в этом месяце Ingka объявила о намерении перевести российские магазины IKEA на использование солнечной энергии. Для этого компании пришлось купить почти половину акций восьми парков солнечных панелей в России.

(С) 3dnews.