Венесуэла заключила соглашения с энергетическими компаниями США

1 мая 2026, 10:45

Венесуэла подписала меморандум о взаимопонимании с американскими компаниями Overseas Oil Company и Crossover Energy Holding.

Церемония подписания соглашений в президентском дворце Мирафлорес прошла при участии уполномоченного президента Делси Родригес.«Интересы США и Венесуэлы пересекаются, и мы можем, опираясь на взаимодополняемость, содействовать общему благу американского и венесуэльского народов», - заявила Родригес в эфире телеканала Venezolana de Televisión. Она приветствовала делегацию американских предпринимателей во главе с исполнительным директором Национального совета доминирования в сфере энергетики Белого дома Эйгеном и обратилась с просьбой сообщить президенту США Трампу о «готовности Венесуэлы построить прочные основы для долгосрочных отношений с США».