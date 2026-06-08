GIGABYTE представила екосистему "ENTER INFINITY" та серію INFINITY

8 июня 2026, 9:22

Компанія GIGABYTE на виставці COMPUTEX 2026 представила наймасштабнішу лінійку продуктів у своїй історії під концепцією ENTER INFINITY.

У рік святкування свого 40-річчя виробник також анонсував нову серію INFINITY, яка об'єднує передові рішення для локальних AI-обчислень, ігрових систем, ноутбуків, моніторів та периферії нового покоління.



Центральним елементом експозиції стала серія INFINITY, створена для максимальної продуктивності в сучасних ігрових та AI-сценаріях.

Флагманська материнська плата X870 AORUS INFINITY забезпечує підтримку пам'яті DDR5 на швидкості до 11 400 MT/s із низькими затримками CL24, що дозволяє підвищити відгук системи до 20%. Додатково технологія X3D Turbo Mode 2.0 розкриває повний потенціал процесорів AMD Ryzen 9 9950X3D.

Ще одним технологічним проривом стала X870E AORUS INFINITY NEXT, яка отримала перший у галузі елемент охолодження, виготовлений методом 3D-друку з металу. Завдяки новій підсистемі живлення Quad OptiMOS космічного класу плата демонструє високу стабільність навіть під тривалими AI-навантаженнями.



Екосистема INFINITY охоплює всі ключові компоненти сучасного ПК. Серед новинок — відзначена премією Red Dot Design Award відеокарта AORUS GeForce RTX 5090 INFINITY з системою охолодження WINDFORCE Hyperburst.

Разом із нею дебютували моделі GeForce RTX 5080, RTX 5070 Ti та RTX 5070 INFINITY, які отримали фірмовий дизайн STEALTH із перенесеним на тильну сторону роз'ємом живлення для покращеного кабель-менеджменту та вентиляції корпусу.

Лінійку периферії представляють клавіатура AORUS K10 INFINITY та миша AORUS M10 INFINITY. Клавіатура оснащена магнітними перемикачами з точністю спрацювання 0,1 мм, частотою опитування 8000 Гц та 3,1-дюймовим кольоровим OLED-дисплеєм для керування ігровими функціями. Миша використовує оптичні перемикачі, покриття з підвищеним комфортом для руки та основу зі сплаву алюмінію і магнію.

Завершує серію корпус AORUS C510 GLASS INFINITY, обладнаний інтегрованим 16-дюймовим дисплеєм на боковій панелі.



Окрім серії INFINITY, GIGABYTE представила оновлену платформу Z890 Plus, яка підтримує до 256 ГБ DDR5 завдяки технології CQDIMM та новій системі налаштування пам'яті D5 DUO X BIOS.

Особливу увагу компанія приділила дизайну. Концепція AERO WOOD, яка раніше була доступна лише для материнських плат, тепер поширилася і на відеокарти. Першою моделлю стала AORUS GeForce RTX 5080 INFINITY WOOD, що поєднує преміальні матеріали та високу продуктивність.

Також GIGABYTE представила першу у світі ігрову материнську плату формату B850 mATX із реверсивним розташуванням роз'ємів у рамках проєкту STEALTH, сумісну з більш ніж 50 корпусами від понад 20 виробників.



Компанія продовжує активно розвивати напрямок локальних AI-обчислень. Нові зовнішні графічні станції AORUS RTX 5090 AI BOX та AORUS RTX 5060 Ti AI BOX дозволяють перетворити ноутбук на повноцінну систему для роботи зі штучним інтелектом та сучасними іграми.

Для розробників і дослідників GIGABYTE підготувала платформу AI TOP 100 B850 — локальний AI-суперкомп'ютер, здатний працювати з моделями понад 200 млрд параметрів та сумісний із більш ніж 100 AI-фреймворками. Система підтримує відеокарти GeForce RTX 5090 та Radeon AI PRO R9700 і розрахована на цілодобову роботу.



Лінійка моніторів AORUS ELITE Series поєднує OLED-панелі четвертого покоління та Mini LED-дисплеї з роздільною здатністю до 5K. Новинки підтримують частоту оновлення до 540 Гц, AI-режими обробки зображення та нові ігрові інструменти Tactical HUD і Tactical Crosshair.

Окремо варто відзначити FM275K16P — перший у світі 27-дюймовий ігровий Mini LED-монітор із роздільною здатністю 5K та підтримкою Multi Mode.

У сегменті ноутбуків GIGABYTE представила нові моделі AORUS MASTER 16, AERO X16 Copilot+ PC та GIGABYTE GAMING A16. Вони отримали інтеграцію AI-асистента GiMATE, який відповідає за оптимізацію системи, налаштування RGB-підсвітки та локальні AI-функції.

У співпраці з NVIDIA компанія також інтегрувала технологію NVFP4 quantization, що дозволила прискорити локальну генерацію зображень моделлю FLUX.2-klein до 180%.