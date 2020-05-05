GOOD'OK “Залишайтесь вдома” установили 10 тысяч абонентов

5 мая 2020, 9:45

С начала карантина Vodafone Украина предлагает своим абонентов устанавливать вместо сигналов вызова специальное сообщение - напоминание мерах предосторожности.

Десять тысяч клиентов Vodafone уже поддержали информационную кампанию и установили вместо вызова сообщение «Залишайтесь вдома».



С помощью такого сообщения можно напомнить окружающим о том, что карантинные ограничения все еще действуют и необходимо соблюдать дистанцию, придерживаться правил гигиены и избегать посещение публичных мест.



Если у абонента будет установлен специальный GOOD'OK, все кто позвонит на его номер услышат информацию: «Будь ласка, за можливості залишайтеся вдома, мийте руки та обмежте суспільне життя. У випадку поганого самопочуття – обов'язково зверніться до лікаря. Vodafone бажає вам завжди залишатися в безпеці і бути здоровими!».



Специальный GOOD'OK предлагается за символическую стоимость – 1 копейка. Услуга будет подключена на 30 дней и при необходимости гудок можно отключить. Язык сообщения - украинский.



Чтобы установить инфо-гудок вместо сигналов вызова, нужно отправить SMS c кодом 19 на номер 700. Чтобы звонящий успел прослушать информацию до конца, нужно отвечать на вызов через 10 секунд – такова длительность информационного сообщения.



Vodafone также бесплатно предоставляет своим клиентам предоплаты на время карантина безлимитный доступ к социальным сетям (Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest) и мессенджерам (текстовые и графические сообщения в Viber, Telegram, WhatsApp, Skype та Snapchat). Чтобы воспользоваться доступом к услуге Online pass, нужно набрать комбинацию *316*1#. Услуга для безлимитного общения в социальных сетях будет действовать в течение 28 дней с момента подключения, после чего будет отключена. Проверить статус услуги Online PASS можно с помощью USSD команды *316*2#. Услуга online pass доступна для подключения клиентам предоплаченных тарифных линеек Vodafone Family, Vodafone RED Extra, Vodafone RED, Vodafone RED 2015, тарифов Vodafone Light+ та Vodafone ZAHID. В тарифах Vodafone SuperNet Start/Pro/Unlim и Joice услуга Online PASS уже включена в пакет услуг согласно условиям тарифа и не требует подключения.