Vodafone предлагает установить специальный инфо-GOOD'OK "Залишайтесь вдома"

Vodafone предлагает своим клиентам простой способ позаботиться о своих друзьях и партнерах и установить вместо сигналов вызова специальное сообщение на время карантина.
Если у клиента Vodafone будет установлен специальный GOOD'OK, все кто позвонит на его номер, услышат информацию: «Будь ласка, за можливості залишайтеся вдома, мийте руки та обмежте суспільне життя. У випадку поганого самопочуття – обов'язково зверніться до лікаря. Vodafone бажає вам завжди залишатися в безпеці і бути здоровими!».
Специальный GOOD'OK можно установить за символическую стоимость - 1 копейку. Язык сообщения - украинский.
Чтобы установить инфо-гудок вместо сигналов вызова, нужно отправить SMS c кодом 19 на номер 700. Услуга будет подключена на 30 дней и по истечению срока, продлена автоматически. При необходимости услугу можно отключить.
«Мы хотим помочь людям с активной социальной позицией быть причастными к сохранению здоровья окружающих. Иногда такие простые вещи, как голосовое сообщение-напоминание, могут стать проявлением заботы и сфокусировать внимание на соблюдении необходимых мер», – комментирует начальник департамента развития продуктов и сетей, Евгений Донде.
Чтобы звонящий успел прослушать информацию до конца, нужно отвечать на вызов через 10 секунд – такова длительность информационного сообщения.
Vodafone также бесплатно предоставляет своим клиентам предоплаты на время карантина безлимитный доступ к социальным сетям (Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest) и мессенджерам (текстовые и графические сообщения в Viber, Telegram, WhatsApp, Skype та Snapchat). Чтобы воспользоваться доступом к услуге Online pass, нужно набрать комбинацию *316*1#. Услуга для безлимитного общения в социальных сетях будет действовать в течение 28 дней с момента подключения, после чего будет отключена. Проверить статус услуги Online PASS можно с помощью USSD команды *316*2#. Услуга online pass доступна для подключения клиентам предоплаченных тарифных линеек Vodafone Family, Vodafone RED Extra, Vodafone RED, Vodafone RED 2015, тарифов Vodafone Light+ та Vodafone ZAHID. В тарифах Vodafone SuperNet Start/Pro/Unlim и Joice услуга Online PASS уже включена в пакет услуг согласно условиям тарифа и не требует подключения.
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