Українка написала книгу для дітей "Чому тато не вдома?"

24 июля 2024, 9:15

"А тато буде жити вдома?", - питав трирічний Юрко у мами. Його батько Василь саме воював у 44 окремій механізованій бригаді.

Ці питання спонукнули маму хлопчика, Аліну Отземко, створити книгу про війну, відстані і тат, які захищають Батьківщину. Під час підготовки книги до друку, Василь Отземко загинув.Наш тато вже не буде жити вдома. Але обов’язково житиме у цій книзі, бо вона - пам’ять, яка залишиться про нього назавжди, і стане в нагоді усім, чиї діти задають такі ж питання щодня.Це була моя подяка чоловіку і спроба допомогти усім дітям, які чекають на тат з війни", - пише Аліна.