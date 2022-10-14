Простий спосіб заряджати електромобілі вдома чи на парковці

14 октября 2022, 12:15

MOBILITY WALLBOX LIGHT HOME PRO





Основні характеристики:



- Потужність: 11 кВт

- Зарядний струм: 16 А

- Напруга зарядки: 230 В / 400 В

- Тип роз'єму: Type 2

- Застосування: Домашня

- Країна-виробник: Німеччина



MOBILITY WALLBOX LIGHT - це безпечний, надійний та швидкий спосіб зарядити свій автомобіль в дорозі чи вдома.

Основні характеристики:

- Потужність: кВт 22 кВт

- Зарядний струм: 32 А

- Напруга зарядки: 230 В / 400 В

- Тип роз'єму: Type 2

- Застосування: Домашня

- Країна-виробник: Німеччина



Більше інформації тут: https://lapp.ua/catalog/lapp-mobility/c506