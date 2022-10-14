Простий спосіб заряджати електромобілі вдома чи на парковці

MOBILITY WALLBOX LIGHT HOME PRO
Основні характеристики:
- Потужність: 11 кВт
- Зарядний струм: 16 А
- Напруга зарядки: 230 В / 400 В
- Тип роз'єму: Type 2
- Застосування: Домашня
- Країна-виробник: Німеччина
MOBILITY WALLBOX LIGHT - це безпечний, надійний та швидкий спосіб зарядити свій автомобіль в дорозі чи вдома.
Основні характеристики:
- Потужність: кВт 22 кВт
- Зарядний струм: 32 А
- Напруга зарядки: 230 В / 400 В
- Тип роз'єму: Type 2
- Застосування: Домашня
- Країна-виробник: Німеччина
Більше інформації тут: https://lapp.ua/catalog/lapp-mobility/c506