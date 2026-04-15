В Кыргызстане готовится пилотный запуск спутникового интернета Starlink

15 апреля 2026, 8:45

Глава Кабмина Кыргызстана Касымалиев на встрече в Вашингтоне со старшим директором Starlink компании SpaceX Гуднайтом обсудил итоги подготовки пилотного запуска спутникового интернета Starlink в Кыргызстане.

Стороны сообщили о завершении всех необходимых процедур и получении разрешений для начала запуска.По данным Кабмина, государственные органы завершили работу над нормативной базой, а компания Starlink выполнила все требования и подписала соответствующие соглашения. Технический запуск сервиса ожидается в ближайшее время. Ожидается, что проект обеспечит высокоскоростным интернетом отдаленные районы страны и позволит подключить к сети школы, медицинские учреждения и другие социальные объекты.