Шоколад сповільнює старіння та знижує ризик серцевих хвороб - дослідження

22 сентября 2025, 15:15

Науковці з Brigham and Women’s Hospital в США з'ясували, що добавки з екстрактом какао можуть зменшувати "запальне старіння" — хронічне запалення, яке пришвидшує старіння організму та підвищує ризик серцевих захворювань.



У дослідженні брали участь 600 людей старших 60 років. Ті, хто вживав екстракт какао, мали щорічне зниження рівня білка hsCRP, пов'язаного з ризиком серцево-судинних хвороб, на 8,4% у порівнянні з групою плацебо.