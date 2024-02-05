США підвели Україну, не вчасно поставивши боєприпаси

5 февраля 2024, 15:45

Наприкінці грудня допомога США Україні закінчилася, а проросійські республіканці у Конгресі США відмовилися голосувати за пропозицію Байдена виділити ще $61 млрд, українські артилерійські батареї першими відчули цю зраду, пише Forbes.

Штати були одним із найбільших постачальників гаубиць та ракетних установок, а також боєприпасів до них. І якщо ще недавно цього літа українська артилерія мала паритет, якщо не перевагу, то сьогодні росіяни мають п'ятикратну перевагу. Українські батареї випускають близько 2000 снарядів на день проти 10 000 снарядів.Ближче до лінії фронту українські бригади компенсували артилерійське голодування FPV-дронами, але ворог розміщує артилерію на відстанях від 15 до 24 км від лінії фронту, що робить їх практично досяжними для більшості FPV.