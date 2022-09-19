Іонізатор ALF AIT / 05

19 сентября 2022, 9:15

Принцип дії даної моделі – взаємодія двох шарів - шар активованого вугілля і НЕРА-фільтр.



Перший з зазначених є ефективним при уловлюванні і нейтралізації хімічних сполук, газів, запахів і сигаретного диму, які НЕРА-фільтр вловити не може. НЕРА-фільтр, в свою чергу, вловлює 99,97% часток (розміром 0,03 мікрона), великий об'єм зваженого пилу і запобігає їх повторній циркуляції в повітрі.