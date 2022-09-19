Іонізатор ALF AIT / 05

Принцип дії даної моделі – взаємодія двох шарів - шар активованого вугілля і НЕРА-фільтр.
Перший з зазначених є ефективним при уловлюванні і нейтралізації хімічних сполук, газів, запахів і сигаретного диму, які НЕРА-фільтр вловити не може. НЕРА-фільтр, в свою чергу, вловлює 99,97% часток (розміром 0,03 мікрона), великий об'єм зваженого пилу і запобігає їх повторній циркуляції в повітрі.
Підвищена ефективність HЕРА-фільтра і фільтраційної системи з активованим вугіллям, досягається за рахунок того, що негативні іони притягують до себе частинки інших компонентів в повітрі, утворюючи більші частки, які легше вловити фільтром.
Тип управління – механічний;
Основні функції - іонізація, очищення приміщення;
Споживання енергії - 25 Вт;
Вихід іонів - і1х105 / см3;
Вихід активного кисню - 0,05 проміле;
Спектр ультрафіолету - і20μw / cм2;
Ефективна площа дії - 25 м2.
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