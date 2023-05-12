Мережевий фільтр ColorWay 4 розетки/4USB white забезпечить зручність і безпеку

12 мая 2023, 21:15

Мережевий фільтр-подовжувач ColorWay 4 розетки/4USB white забезпечить зручність і безпеку вашого підключення.

З його допомогою ви зможете підключити не тільки свої електроприлади, але й одночасно заряджати до 4-х мобільних пристроїв, таких як смартфони, планшети, зовнішні батареї та багато інших, які підтримують зарядку від USB порту.

Особливості цього фільтра-подовжувача:

- Потужна USB зарядка з максимальним навантаженням до 3.4A, що дозволяє заряджати кілька пристроїв одночасно.

- Інтелектуальна мікросхема USB Auto ID автоматично розпізнає тип підключеного USB пристрою, забезпечуючи високу сумісність з пристроями будь-яких брендів.

- Технологія Super Charge визначає найкращий струм заряду для підключених пристроїв в діапазоні від 0.1 до 2.4A.

- Фільтр-подовжувач має чотири мережеві євро-розетки зі заземленням і захистом від перенапруги.

- Включений провід має довжину 2.0 метра і витримує навантаження до 2500 Вт.

- Високоякісна кнопка вимикання з срібними контактами витримує більше 10 000 вимикань без зносу.

- Загальна кнопка вимикання дозволяє повністю відключити живлення одним натисканням, коли фільтр-подовжувач не використовується, що є простим і зручним.

- Корпус фільтра-подовжувача виготовлений з жароміцного пластика, що витримує температуру до 750 °C.

- Контакти розеток виготовлені з еластичної і зносостійкої бронзи.

- Фільтр-подовжувач має захисні шторки розеток, що забезпечують додаткову безпеку для дітей.

- Гумові ніжки забезпечують стабільність пристрою, не дозволяючи йому ковзати по поверхні.

Цей комплект включає в себе мережевий фільтр-подовжувач і упаковку, що гарантує безпечну доставку і зберігання пристрою.

Отримайте надійний та функціональний мережевий фільтр-подовжувач ColorWay, який дозволить вам підключити свої електроприлади і одночасно заряджати ваші мобільні пристрої. Завдяки його потужності і інтелектуальним функціям ви зможете насолоджуватись безперебійним живленням і зарядженими пристроями.