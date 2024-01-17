Китайці винайшли ядерну батарею для смартфона

17 января 2024, 12:45

Батарейка Betavolt менша за монету, використовує Нікель-63 і алмазні напівпровідники. З нею електроніка майже не розряджатиметься — дрони роками висітимуть, смартфони не треба буде заряджати тощо.

Батарея наступного покоління BB100, яка має прослужити 50 років без підзарядки, вже перейшла на етап пілотних випробувань і з часом буде масово вироблятися для комерційних застосувань.Батарею також називають екологічно чистою, оскільки її компоненти після розпаду перетворюються на стабільний ізотоп міді, який не є радіоактивним і не становить загрози для навколишнього середовища.