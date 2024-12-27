Випущено оновлення Telegram для iPhone: проблему з перегрівом виправили

Тепер смартфон не розряджатиметься за годину використання. Також рекомендують очистити кеш програми.
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