UFO ALF AIT 03

Портативний очищувач з іонізацією, що використовує принцип "іонного вітру", миттєво виробляючи корисні для здоров'я людини іони кисню і постійно наповнюючи приміщення чистим і свіжим повітрям.
Особливості
забезпечує безшумну циркуляцію чистого і свіжого повітря;
може бути розміщеним навіть на приладовій панелі машини;
може живитися від прикурювача;
видаляє заряджені частинки і завдяки активному кисню нейтралізує запахи;
номінальна напруга живлення - 12 В;
споживання потужності - 3,4 Вт;
технологія "іонного вітру";
щільність потоку іонів: >1х104 / см3;
вихід активного кисню:<0,05мг/m3.
Місця використання пристрою:
спальня, кабінет, офіс, готель, лікарня та всі види транспортних засобів.
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