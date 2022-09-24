UFO ALF AIT 03

24 сентября 2022, 8:22

Портативний очищувач з іонізацією, що використовує принцип "іонного вітру", миттєво виробляючи корисні для здоров'я людини іони кисню і постійно наповнюючи приміщення чистим і свіжим повітрям.

Особливості

забезпечує безшумну циркуляцію чистого і свіжого повітря;

може бути розміщеним навіть на приладовій панелі машини;

може живитися від прикурювача;

видаляє заряджені частинки і завдяки активному кисню нейтралізує запахи;

номінальна напруга живлення - 12 В;

споживання потужності - 3,4 Вт;

технологія "іонного вітру";

щільність потоку іонів: >1х104 / см3;

вихід активного кисню:<0,05мг/m3.

Місця використання пристрою:

спальня, кабінет, офіс, готель, лікарня та всі види транспортних засобів.

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