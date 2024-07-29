29 июля 2024, 9:15

Найбільш забруднені річки Львівщини: результати нової перевірки

Найгірша якість води в:

● р. Полтва – за вмістом розчиненого кисню, органічних, біогенних речовин, СПАР, летких вуглеводнів, важких металів, пестицидів;
● р. Західний Буг нижче гирла Полтви – за вмістом органічних, біогенних речовин і пестицидів;
● р. Свиня – за вмістом органічних та біогенних речовин;
● р. Марунька – за вмістом органічних і біогенних речовин, пестицидів;
● р. Малехівка – за вмістом органічних і біогенних речовин;
● р. Золочівка – за вмістом органічних і біогенних речовин.

Найвищу якість води показала р. Завадівка.
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