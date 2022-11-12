Обігрівач для лоджії: чому саме ІЧ і чому саме UFO?

12 ноября 2022, 22:54

Наші аргументи на користь вибору саме ІЧ-обігрівачу для лоджії:

швидкий обігрів - ви відчуєте тепло за 30 секунд;можливість зонального обігріву - передусім виріб прогріває саме те місце, в якому ви знаходитесь в конкретний момент;легке налаштування комфортної для вас температури + економія електрики завдяки просунутому термостату;літній затишок;широкий вибір моделей для будь-якої площі;можливість вибору горизонтального чи вертикального обігрівача;2- або 4-річна офіційна гарантія виробника і повний сервіс.

Ознайомитися з ними детальніше можна в нашому фірмовому інтернет-магазині - https://ufoshop.net.ua.



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