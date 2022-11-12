Обігрівач для лоджії: чому саме ІЧ і чому саме UFO?

Наші аргументи на користь вибору саме ІЧ-обігрівачу для лоджії:
швидкий обігрів - ви відчуєте тепло за 30 секунд;
можливість зонального обігріву - передусім виріб прогріває саме те місце, в якому ви знаходитесь в конкретний момент;
легке налаштування комфортної для вас температури + економія електрики завдяки просунутому термостату;
літній затишок;
широкий вибір моделей для будь-якої площі;
можливість вибору горизонтального чи вертикального обігрівача;
2- або 4-річна офіційна гарантія виробника і повний сервіс.
Ознайомитися з ними детальніше можна в нашому фірмовому інтернет-магазині - https://ufoshop.net.ua.
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